نابل: 20 وفاة منذ بداية شهر جوان و ارتفاع الحالات الايجابية من 80 الى ما بين 100 و 150 اصابة يوميا

حذّرت المديرة الجهوية للصحة في نابل رجاء محفوظ مشيرقي اليوم من تطور الوضع الوبائي بسبب جائحة كورونا في ولاية نابل التي قالت انه “يسير نحو الخطورة” بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات التي بلغت 20 وفاة منذ بداية شهر جوان فضلا عن ارتفاع التحاليل الايجابية من معدل 80 اصابة يوميا الى ما بين 100 و 150 اصابة.

واشارت مشيرقي في تصريح لــ(وات) على هامش جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية وخصصت لمتابعة الوضع الصحي والعمل بمراكز التلقيح الاربعة التي فتحت بالجهة الى ان نسبة الحالات الاجابية تتتراوح اليوم بولاية نابل بين 36 و 50 بالمائة من التحاليل المنجزة مبرزة ان عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة بلغ 740 وفاة من بينها 20 وفاة منذ بداية شهر جوان.

وشددت على ضرورة تعزيز اجراءات التوقي من انتشار الفيروس واحترام البرتوكولات الصحية خاصة وان طاقة الايواء بالمستشفيات بلغت 100 بالنسبة لأسرّة الانعاش (10 أسرّة) و فاقت 80 بالمائة من مجموع 126 سرير اوكسيجان متوفرة بالخطوط الامامية و بمستشفيي محمد الطاهر المعموري ومنزل تميم، مبرزة حرص الادارة الجهوية للصحة على اضافة اسرة انعاش بقسم الاستعجالي محمد الطاهر المعموري بنابل واضافة عدد من اسرة الاوكسيجان الجديدة في انتظار تركيز مخزن اوكسيجان جديد.

اما بخصوص سير حملة التلقيح بولاية نابل ابرزت مشيرقي ان عدد الملقحين فاق 65 الف شخص ملقّح من بينها اكثر من 5 شخص حصلوا على التلقيح في إطار الحملات المتنقّلة بمعتمدية تاكلسة ولفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية ولقائدة المربين ولفائدة اعوان السياحة.

وأشارت الى ان الادارة الجهوية تعدّ لبرمجة جملة من حملات التلقيح المتنقلة في نهاية الاسبوع خاصة بمعتمديات سليمان وبوعرقوب وتاكلسة مع العمل على تعميمها على بقية المعتمديات بالنظر الى تطور عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس”.

ولاحظت المديرة الجهوية للصحة بخصوص خارطة مراكز التلقيح بالجهة الى ان مركزي قرنبالية ومنزل تميم سيواصلان العمل في نفس الفضاء على ان يقع تغيير فضاء التلقيح المركزي بنابل من المسرح البلدي الذي أمّن نحو 32 الف تلقيح من اكثر من 65 الف تلقيح على كامل الجهة الى فضاء معرض نابل بعد معاينة توفر الشروط الضرورية ليكون فضاء مركزيا للتلقيح مع اتخاذ القرار الملائم بخصوص موقعين مقترحين لمركز الحمامات ونقلته من دار الشباب التي ستنطلق في انشطتها الصيفية المبرمجة مسبقا.

وبينت من جهة اخرى ان كل الجهود منصبّة لانجاح عمليات التلقيح بالجهة منوهة بالجهود التي يبذلها الممرضون ومساعدو الممرضين والاطباء المسؤولون عن عمليات التلقيح وبجهود البلديات والمعتمديات لانجاح هذا البرنامج مبرزة ان كل المتدخلين حريصون على تذليل الصعوبات وعلى ايجاد الحلول للاشكاليات التي تبرز خلال تنفيذ البرنامج.

وقرر والي نابل محمد رضا مليكة في اطار اعمال هذه الجلسة رصد اعتماد ب10 الاف دينار لمساعدة مراكز التلقيح على تلبية احتيجاتها خاصة في مجال الاعاشة بالنسبة لاعوان الصحة والمتطوعين داعيا المؤسسات الخاصة ومكونات المجتمع المدني الى معاضدة المجهودات المبذولة محليا وجهويا ووطنيا.