منوبة : غلق المدرسة الابتدائية الغزالي بدوار هيشر لمدة ثلاثة ايام بعد اصابة 10 معلمين بفيروس كورونا

تم مساء اليوم الثلاثاء اتخاذ قرار غلق المدرسة الابتدائية الغزالي بدوار هيشر، لمدة ثلاثة ايام، على اثر تسجيل 10 حالات اصابة بفيروس كورونا في صفوف الاطار التربوي بها، وفق تصريح والي منوبة محمد شيخ روحه لوات مساء اليوم.

واضاف ان اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة برئاسته وبالتنسيق مع وزارة الاشراف اتخذت هذا القرار الوقائي للقيام بحملة تقصي واسعة صلب بقية الاطار التربوي وعددهم يناهز ال40 اطارا، اضافة الى التلاميذ الذين قد يحملوا اعراضا ويشتبه باصابتهم بالفيروس.

كما سيتم تنظيم حملة تعقيم وتنظيف لمختلف اقسام المدرسة بالتعاون مع بلدية دورا هيشر واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وفق نفس المصدر.

يذكر ان ولاية منوبة سجلت اليوم ثلاث حالات وفاة جديدة بالمرناقية ودوار هيشر ليبلغ عدد الوفيات الجملية 471 حالة، فيما لم ترد نتائج التحاليل ليستقر عدد الاصابات النشيطة في 879 حالة من جملة 14248 حالة منذ بداية الجائحة شفي منهم12901 حالة فيما لا تزال 27 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.