سيدي بوزيد : تسجيل 3 وفيات و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 107 حالات شفاء

سجّلت اليوم الثلاثاء ولاية سيدي بوزيد 3 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 حالات شفاء حسب ما أكده بشير سعيدي كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تصريح لــ(وات)، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 10669 حالة أدّت 8575 منها إلى الشفاء و312 إلى الوفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب4019 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1135 حالة ثم المكناسي 935 ثم الرقاب ب 838 حالة ثم المزونة ب755 حالة ثم أولاد حفوز ب618 حالة ثم السبالة ب 453 حالة ثم السوق الجديد ب457 حالة ثم بئر الحفي 405 حالة ثم جلمة ب363 حالة ثم بن عون ب 335 حالة ثم منزل بوزيان ب 264 حالة وأخيرا السعيدة 92 حالة.

ووصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 77 بعد قبول 12 مصابا اليوم الثلاثاء وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا 40585 بعد رفع 464 اليوم.