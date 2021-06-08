رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى جنيف

انقطاع ماء الشرب بهذه المعتمديات..

حجز بضاعة مهربة قيمتها 300 ألف دينار كانت مخفية بنزل مغلق بالعاصمة

الإنتربول توقف المئات في عملية هي “الأكثر تطورا” ضد شبكات الجريمة بالعالم

المهدية : نسبة إشغال أسرة الانعاش تنزل إلى 93 بالمائة

2021/06/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نزلت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بجهة المهدية، الثلاثاء، إلى 93 بالمائة بعد تعافي 84 مصابا بفيروس كورونا المستجد.
وقد تم تسجيل وفاة مصابين اثنين من معتمديتي السواسي وملولش. وقد أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ183 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس
وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 20 بالمهدية و13 بشربان و11 بالشابة و7 بملولش إلى جانب 4 إصابات بسيدي علوان و3 بقصور الساف وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ وبومرداس وإصابة واحدة بهبيرة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 12991 من بينها 11675 حالة شفاء و380 حالة وفاة مقابل 854 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 967 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 39991 من بينهم 13508 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn