المهدية : نسبة إشغال أسرة الانعاش تنزل إلى 93 بالمائة

نزلت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بجهة المهدية، الثلاثاء، إلى 93 بالمائة بعد تعافي 84 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقد تم تسجيل وفاة مصابين اثنين من معتمديتي السواسي وملولش. وقد أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ183 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 20 بالمهدية و13 بشربان و11 بالشابة و7 بملولش إلى جانب 4 إصابات بسيدي علوان و3 بقصور الساف وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ وبومرداس وإصابة واحدة بهبيرة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 12991 من بينها 11675 حالة شفاء و380 حالة وفاة مقابل 854 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 967 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 39991 من بينهم 13508 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.