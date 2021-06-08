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اطلاق فضاء للخدمات الرقمية لموظفي وأعوان وزارة التربية

2021/06/08 أخبار, مجتمع

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، عن اطلاقها فضاء للخدمات الرقمية خاص بالموظفين والأعوان الراجعين اليها بالنظر.

ودعت الوزارة منظوريها إلى النفاذ إلى الموقع https://khadamet.education.tn والتسجيل فيه قصد الاطلاع على البيانات الخاصة بهم وتقديم طلباتهم في التحيين عند الاقتضاء.

وأكدت ضرورة إدراج الوثائق الرقميّة المدّعمة لطلب التحيين على نفس الموقع، للاستفادة من الخدمات المتمثلة في المشاركة في مختلف حركات النقل والمشاركة في الترقيات المهنية والاطلاع على البطاقة البيانية في الأجر، وفق البلاغ.

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