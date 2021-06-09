مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي ينظّم ورشات لتدريب الشباب على صنع الأفلام بتقنيات حديثة.. جوائز قيّمة للربح

نظم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي و المركز الوطني لفن العرائس ورشة لصنع أفلام بتقنية ستوب موشن و ورشة لصنع افلام بتقنية الكروما كاي، وذلك في اطار اتفاقية الشراكة بين مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي و المركز الوطني لفن العرائس لتطوير المنتوج الثقافي الرقمي العرائسي و بمناسبة مهرجان الملتقى الوطني لفنون العرائس الذي ينظمه المركز الوطني لفن العرائس.

وشارك في الورشات كل من طلبة و خريجي اختصاصات متعددة كالفنون الجميلة و التصميم و فنون درامية و التقنيات السمعية البصرية و ذلك لفتح آفاق جديدة للعرائسيّين باستعمال التقنيات الحديثة و جمع اختصاصات فنية مختلفة لتطوير المشهد العرائسي و ابتكار محامل جديدة

و تمثلت مراحل التصميم في تنظيم ورشات افتراضية و حضورية و ورشة حول تحويل الافكار الى سيناريو ، بالاضافة الى تعليمهم اساسيات التصوير و المونتاج للكروما مع حضور اساتذة و مختصين في هذا المجال لتأطيرهم و تكوينهم، ثمّ تنفيذ خمس افلام ل 16 مشارك قسمو الى مجموعات.

ويذكر أن المشروع قد انطلق يوم 16 مارس وسيكون الاختتام يوم 21 جوان بمشاركة لجنة تحكيم تضمّ مسرحيين ومخرج سنمائي ومختص في المسرح ومختص في صنع العرائس وعضو في المركز الوطني لفن العرائس وعضو من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.

وتتمثّل الجوائز في:

الجائزة الاولى وهي جائزة احسن عمل متكامل من المركز الوطني لفن العرائس و قيمتها 2000د

الجائزة الثانية و قيمتها 1500 د من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي و هناك جوائز تشجيعية اخرى