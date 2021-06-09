بنزرت: انتشال جثة الغريق الثالث بشاطئ الرمال

تم ،اليوم الاربعاء، انتشال جثة الغريق الثالث، وهو طفل يبلغ من العمر 11 سنة الذي كان قد فقد منذ اول امس الاثنين بشاطئ البوغاز بمنطقة الرمال من معتمدية منزل جميل، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي (وات)

وأوضح المصدر ذاته انه امكن عقب اكثر من 75 ساعة من البحث المضني بسبب التيارات المائية والامواج العاتية، من قبل مصالح الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من البحارة والمواطنين والسباحين المنقذين وايضا عائلة الفقيد، انتشال جثة الغريق وهو ابن عم الشقيقين اللذين توفيا معه غرقا بذات المكان وهما طفل يبلغ من العمر 16 سنة وفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات .

وجدد المصدر ذاته التاكيد على عموم المواطنين بتجنب السباحة في الاماكن الخطرة وغير المحروسة او المؤمنة من قبل السباحين المنقذين التابعين لمصالح الحماية المدنية.