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تطعيم 30668 شخصا في اليوم 88 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا

2021/06/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تلقى 30668 شخصا، امس الثلاثاء، التلقيح ضد كورونا، 394 منهم تلقووا الجرعة الثانية، حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاربعاء.

وأفادت الوزارة أن العدد الجملي للملقحين بلغ الى حدود يوم 8 جوان مليون و223 الف و563 شخصا 352 الف و238 شخصا منهم تلقوا الجرعة الثانية.

وبلغ العدد الجملي للمسجلين في منظومة “ايفاكس مليونين و321 الف و597 مسجلا اليوم الأربعاء 9 جوان الجاري.وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمواطنات للإقبال على التسجيل بمنظومة “ايفاكس” المخصصة للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا.دلال

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