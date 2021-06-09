الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية على إرسال نحو 600 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا إلى تونس

توصل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، صباح اليوم الأربعاء، الى اتفاق يقضي بإرسال نحو 600 الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس، وذلك خلال لقاء جمعه مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمقر المنظمة بجنيف. وشدد المدير العام للمنظمة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أنه سيعمل، في المدى القريب على الاستجابة لطلب الحكومة التونسية بتسريع منحها جرعات من اللقاح قبل شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وذلك بارسال نحو 100 الف جرعة لقاح الى تونس خلال شهري جوان وجويلية القادم ونحو 250 الف جرعة في سبتمبر القادم ومنح تونس نحو 250 ألف جرعة أواخر عام 2021

وعبر عن استعداد المنظمة للترفيع في كمية الجرعات التي تطلبها تونس من التلاقيح ودعمها بجرعات أخرى من دول لديها فوائض من تلاقيح كوفيد-19، مؤكدا أن المنظمة ستسعى الى عقد اتفاق مع الحكومة التونسية لدعم مختصيها على صنع لقاح كوفيد-19 محليا بتونس ضمن اتفاق تعاون على المدى البعيد.

وأكد هشام مشيشي على ضرورة التسريع في نسق جلب اللقاحات في أقرب وقت ممكن نظرا لأهمية التلقيح في اعادة النشاط للدورة الاقتصادية.

و اعتبر رئيس الحكومة، في تصريح اعلامي، ان اللقاء مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة مثل فرصة لتقديم عرض حول الوضع الصحي في تونس، والتأكيد على مزيد الترفيع في نسق استجلاب اللقاح، وضرورة ارساء المزيد من المساواة ومبدأ التضامن ما بين الدول في مجال التعاطي مع فيروس كورونا. وأضاف مشيشي أنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين للحصول على المزيد من الجرعات رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية الا أنها لم تعد تستحمل الضغط الكبير عليها، مضيفا أن الحل هو في رفع نسق التلاقيح وتسريع جلبها.

وأبرز أن رئيس المنظمة قدم له عرضا لإدراج تونس ضمن الدول ذات الأولوية في ترفيع نسق مدّهم بالتلاقيح من أوروبا وغيرها وذلك بحصولها على جرعات من دول لديها فائض في تلاقيح كوفيد-19

يذكر أن اللقاء، الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بالمدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس والذي شهد حضور رئيس لجنة التلاقيح الهاشمي الوزير والناطقة الرسمية لوزارة الصحة نصاف بن علية، يندرج ضمن الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة لمدينة جنيف السويسرية الهادفة الى تسريع جلب التلاقيح الى تونس.