المنستير: تسجيل 29 إصابة جديدة وتلقي 2407 أشخاص إضافيين للتلقيح ضدّ الوباء

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 19 ألفا و780 إصابة إثر تسجيل 29 إصابة جديدة، وجملة حالات التعافي إلى 18 ألفا و333 حالة شفاء منها 58 حالة تعاف جديدة خلال الفترة مارس 2020-7 جوان 2021، فيما شهدت الحالات النشطة تراجعا إلى 913 حالة مقابل 942 حالة نشطة إلى غاية 6 جوان الجاري، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

في المقابل، سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، خلال الأيام السبعة الأولى من الشهر الجاري، 4 وفيات جديدة بدون تسجيل حالة وفاة بتاريخ 7 جوان الجاري، وانخفض عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 88 حالة مقابل 92 حالة مقيمة إلى غاية يوم 6 جوان الجاري لتتراجع النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 55 فاصل 7 في المائة.

وتقيم إلى غاية 7 جوان الجاري 29 حالة بقسم الانعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي يعدّ 32 سرير “كوفيد”، أي بنسبة إشغال بلغت 90 فاصل 6 في المائة.

ويتواصل تصنيف ولاية المنستير كولاية ذات نسبة اختطار مرتفع جدّا بتسجيلها 103 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوما الأخيرة إلى غاية 7 جوان الجاري.

وتتراوح الإصابات خلال ذات الفترة على مستوى 9 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا بين 180 إصابة بمعتمدية بنبلة و102 إصابات بمعتمدية المنستير، فيما حافظت على مستوى اختطار مرتفع معتمدية المكنين بمجموع 89 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر بـ66 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وعلى مستوى اختطار متوسط قصيبة المديوني بـ34 إصابة، وزرمدين بـ18 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتقدّمت نسبة التغطية بالجرعة الأولى للتلقيح ضدّ “كوفيد19” إلى 8 فاصل 43 في المائة، والجرعة الثانية 4 فاصل 42 في المائة إلى غاية 8 جوان الجاري إذ تطور مجموع الأشخاص الملقحين إلى 50 ألفا و670 شخصا من بينهم 26 ألفا و597 شخصا تلقوا الجرعة الثانية. هذا وقد تم أمس تلقيح مجموع 2407 أشخاص بالجرعة الأولى على مستوى مختلف المراكز الجهوية للتلقيح والفريق المتنقل.