عاجل: عماد بوخريص يكشف انتهاء صلوحية 20 ألف جرعة من لقاح استرزينيكا.. ووزارة الصحّة على الخط

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإربعاء، أنّ ما يتمّ تداوله من أخبار مفادها أن 20 الف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” قد انتهت صلوحيّتها لا أساس له من الصحّة.

وقلت في بلاغ لها أن كل اللقاحات تستعمل في الآجال المضبوطة لها وهي “آمنة وفعّالة وسليمة”، مشيرة إلى أنّها حريصة على تكريس مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكلّ معطيات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، لافتة إلى نشرها كل المعطيات تباعا على مختلف الوسائط الاتصالية.

وأشارت إلى تسلمها 98400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” كدفعة أولى في إطار منظومة كوفاكس و158360 كدفعة ثانية من نفس اللقاح وتمّ استغلالها في آجالها، ما عدى 19 علبة لقاح تحتوي على 190 جرعة منتهية الصلوحيّة وهو ما يعادل 0.19% من نسبة التلاقيح لم يتم استعمالها.

وأوضحت أنه تمّ استعمال 123296 جرعة من لقاح أسترازينيكا من أصل 256760 جرعة، مبينة أن الجرعات المتبقية تنتهي صلوحيّتها في 31 أوت الجاري وستستعمل في عمليّة تطعيم المواطنين والمواطنات بالجرعة الثانية والتي ستنطلق بداية من تاريخ 18 جوان الجاري.

وفي هذا السياق، حذّرت وزارة الصحة من خطورة الزجّ بالحملة الوطنية للتلقيح في الصراعات السياسية باعتبارها حملة وطنية تهدف لتلقيح المواطنين والمواطنات وحمايتهم ضدّ مخاطر الفيروس وتهيب بكلّ من يريد الاطلاع على كل تفاصيل التلقيح أن يستمدّ معلوماته من المصادر الرسميّة لوزارة الاشراف.

وجاء توضيح وزارة الصحة، ردا على ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال، عماد بوخريص، في تصريح اعلامي اليوم، أن أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح استرازينكا انتهت مدة صلوحيتها يوم 31 ماي 2021، مشيرا الى أن الهيئة تدخلت ونبهت وزارة الصحة الى ذلك.

وكانت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، أحلام قزارة، نفت اليوم الأربعاء، في تصريح لـ”وات”، “استعمال اي جرعة من جرعات لقاح أسترازينكا منتهية الصلوحية”.