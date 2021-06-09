تفاصيل الاطاحة بشاب بصدد ترويج المخدّرات أمام مؤسّسة تربويّة

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالعطار من الإطاحة بمروج مخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة ,وذلك إثر الاشتباه في شخص عاطل عن العمل أمام مدرسة إعدادية ابن ابي ضياف العطار سيدي حسين وبعد تفتيشه من قبل أعوان مركز الأمن الوطني بالعطار تم العثور على أقراص مخدرة وبالتحري معه أدلى بعنوان المروج.

وقد تمت مداهمة مقر إقامة المشتبه به بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية وإلقاء القبض عليه وحجز 222 قرصا مخدرا ومبلغ مالي متأتي من الاتجار في المواد المخدرة.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به من أجل ترويج أقراص مخدرة.