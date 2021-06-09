بن عروس: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتلقيح منتمي القطاع التربوي المدرجين بالقائمات الملحقة



سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 280 اختبار فحص جديد، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 13 ألفا و868 إصابة، مع تسجيل تعافي 68 حالة جديدة بلغ بموجبها عدد حالات الشفاء 13 ألفا و283 حالة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الوباء ارتفع معها إجمالي عدد الوفيات إلى 479 حالة .

وتتواصل عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي بمختلف مراكز التلقيح بالجهة بكل من رادس، والمحمدية، وحمام الشط، حيث أمكن للقائمين عليها يوم أمس تطعيم 2607 شخصا ضد الفيروس، في الوقت الذي استأنف فيه المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات تقديم الجرعات للمتخلفين من اعوان واطارات التربية والمدرجين بالقائمات الملحقة.

هذا ويأوي المستشفى الجهوي بالياسمينات حاليا 51 مصابا بالفيروس يتوزعون على كل من اقسام الاستعجالي، والطب الباطني، والانعاش.