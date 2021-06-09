العائدات السياحية تتراجع بنسبة 45 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021

راجعت العائدات السياحيّة بنسبة 45 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، لتستقر عند مستوى 564 مليون دينار، في ما زادت عائدات العمل بنحو 20 بالمائة بقيمة 3ر2 مليار دينار، وفق آخر الأرقام، التّي نشرها البنك المركزي التونسي.

كما سجل البنك المركزي، استقرارا على مستوى خدمة الدين الخارجي، في حدود 2ر3 مليار دينار موفى أفريل 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وبيّنت معطيات البنك، تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بمقدار 560 مليون دينار لتصل إلى مستوى 5ر21 مليار دينار في 8 جوان 2021 مقابل 22 مليار دينار في موفى شهر جوان 2020.

كما أظهرت أرقام البنك المركزي، أيضا، انخفاضا في الحجم الجملي لإعادة التمويل من 2ر10 مليار دينار في 8 جوان 2021 إلى 8ر8 مليار دينار حاليا.