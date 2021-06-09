عماد بوخريص: “نبّهنا من وجود 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا منتهية الصلوحيّة”

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 09 جوان

احتقان بسيدي حسين اثر وفاة شاب في ظروف غامضة

هام: الاعلان عن إجراءات جديدة لتسهيل دخول الليبيين إلى تونس

مشروع اتفاقية بين تونس وفرنسا حول النقل البري الدولي

2021/06/09 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، لمجلس الوزراء الفرنسي الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء في الإيليزيه برئاسة الرّئيس إيمانويل ماكرون ، مشروع قانون يجيز الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن النقل البري الدولي للركاب.

وتسمح الاتفاقية المبرمة مع تونس بشأن النقل البري الدولي للأشخاص والمكملة للاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع لسنة 1983 وفق بيان صادر عن القسم الصحفي لرئاسة الجمهورية الفرنسية بعرض جديد للنقل غير الجوي أو البحري بين فرنسا وتونس ، وبالتالي تلبية احتياجات السفر، ولا سيما السياحية بين البلدين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn