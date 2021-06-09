مشروع اتفاقية بين تونس وفرنسا حول النقل البري الدولي

قدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، لمجلس الوزراء الفرنسي الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء في الإيليزيه برئاسة الرّئيس إيمانويل ماكرون ، مشروع قانون يجيز الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن النقل البري الدولي للركاب.

وتسمح الاتفاقية المبرمة مع تونس بشأن النقل البري الدولي للأشخاص والمكملة للاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع لسنة 1983 وفق بيان صادر عن القسم الصحفي لرئاسة الجمهورية الفرنسية بعرض جديد للنقل غير الجوي أو البحري بين فرنسا وتونس ، وبالتالي تلبية احتياجات السفر، ولا سيما السياحية بين البلدين.