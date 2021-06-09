سوسة : 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3 حالات وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال معالجة 337 عينة تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية تبلغ 25.51%، وذلك وفق اخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة .

وارتفع إجمالي عدد الوفيات الى 830 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 24320 إصابة، وبلغ عدد الحالات المتعافية 22596 حالة في حين ما يزال 894 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وبلغ عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى “كوفيد 19″، 126 مرضى بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة .