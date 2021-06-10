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عاجل: تفاصيل جديدة عن جريمة اغتصاب امراة امام زوجها واطفالها من طرف 3 منحرفين في سوسة..

2021/06/10 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

وصف، الناطق باسم محكمة سوسة 2 هيثم بوبكر اليوم الخميس، حادثة الاغتصاب الجماعي لإمرأة متزوجة أمام زوجها وطفليها بعد اقتحام المنزل من طرف 3 منحرفين، بـ “الصادمة”.

وكشف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أنه تم تهديد الزوج بوضع سكين على رقبة طفلته الرضيعة قبل أن التداول على اغتصاب الزوجة.

وتابع أنه من الممكن أن تكون للحادثة علاقة مع شخص آخر كان يقطن بنفس البيت دون أن يكشف عن هوية هذا الشخص وجنسه وصلة القرابة ان وجدت والتي قد تربطه (ها) بالزوجين، مشيرا الى أن الزوجين يقيمان بهذا البيت منذ 6 اشهر تقريبا في منطقة طنطانة من جهة أكودة.

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