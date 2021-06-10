صفاقس: تخصص يومين لتلقيح من هم فوق سن ال60 سنة ولم يتلقوا مواعيد في الغرض بكل من الصخيرة والعامرة

قررت الإدارة الجهوية للصحة تخصيص يومين متتالين لتلقيح من هم فوق سن ال60 سنة ضد فيروس “كورونا”، ولم يتلقوا مواعيد في الغرض بكل الصخيرة والعامرة، وذلك من خلال الفريق المتنقل للتلاقيح التابع للإدارة الجهوية الذي سيتحول إلى المعتمديتين على التوالي يومي الجمعة 11 والسبت 12 جوان الجاري.

وستجرى عملية التطعيم في كل من المقر الجديد لوحدة الطب المدرسي والتلاقيح بالنسبة لمواطني معتمدية الصخيرة المعنيين بهذه العملية وفي مقر المكتبة العمومية بالنسبة للمعنيين من هذه المعتمدية.

وقال عضو خلية اليقضة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس فتحي بشة في تصريح ل(وات) أن هذه العملية التي تشمل من لم يقوموا بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” بسبب بعد مناطقهم عن مراكز التلقيح إلى تقريب هذه الخدمات إليهم.

وذكر بشة أن عملية مماثلة تمت في وقت سابق بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين في معتمدية المحرس متوقعا ان تتم برمجة عمليات أخرى في باقي المعتمديات إذا ظهرت الحاجة لذلك.