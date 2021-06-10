تكليف أنور بن حسن كاتب عام هيئة مكافحة الفساد بمباشرة أعمال التصرف لمصالح الهيئة بصفة وقتية

تم تكليف أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ إعلامي اليوم الخميس، أن هذا التكليف تم بمقتضى مراسلة وجهتها رئاسة الحكومة للهيئة يوم 9 جوان الجاري .

ويهدف هذا القرار وفق ما صرح به بن حسن ل(وات)، “إلى ضمان استمرارية المرفق العام، ومواصلة الهيئة لمهامها وعدم تعطيل مصالحها”.

يشار الى أن رئاسة الحكومة أعلنت في 7 جوان الجاري عن تعيين عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي “سيدعى الى مهام أخرى.”

ويتعين على الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، آداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهامه على رأس الهيئة وفق الفصل 25 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحـة الفســاد ،وهو الاطار القانوني المنظم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية.