قبلي: تسجيل حالة وفاة و17 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد (وات) بانه تم رصد حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الاخيرة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 303 حالات

كما ذكر الحداد بانه تم احصاء 17 حالة اصابة جديدة بالفيروس تم اثبات 12 منها من بين العينات التي خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين تم التفطن للحالات الاخرى عن طريق التحاليل السريعة او من قبل مخابر خاصة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى اليوم الى 7822 حالة منها 7370 حالة تعافي و149 حالة لا تزال مصنفة نشطة

ويظهر توزيع الحالات التي لا تزال نشطة الى اليوم بحسب المعتمديات وجود 41 حالة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، الى جانب 24 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية علاوة على 19 حالة بمعتمدية دوز الشمالية و10 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية، في حين لا تزال 53 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد وحالتين بمعتمدية الفوار وتخلو معتمدية رجيم معتوق من الحالات النشطة