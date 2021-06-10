مدنين: تسجيل 5 وفيات و70 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” خلال 48 ساعة

سجلت ولاية مدنين، خلال 48 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة بسبب فيروس “كورونا”، تعلقت بشخصين دون سن الخمسين، فيما تجاوز سن باقي المتوفين 75 سنة.

وقد ارتفع بذلك، إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء، الى 641 حالة، كما تطور اجمالي الاصابات الى 15598 اصابة، بتسجيل 70 اصابة جديدة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وحسب توزيع الاصابات، فان الوضع الوبائي لا يزال دقيقا في معتمديتي بن قردان وجرجيس،مع استقرار نسبي في بقية المعتمديات، الا ان الوضع يستدعي مواصة الانتباه والحذر واحترام كل شروط الوقاية من فيروس “كورونا”، وفق الدكتور زيد.

وقد سجلت بن قردان 24 اصابة، وجرجيس 19 اصابة، مقابل 9 اصابات بحومة السوق، و6 بمدنين الجنوبية، و5 بكل من ميدون ومدنين الشمالية، واصابتين بسيدي مخلوف، فيما لم تسجل معتمديتي بني خداش واجيم اية اصابة ليومين متتاليين.

وبلغت حالات الشفاء المسجلة خلال 48 ساعة الماضية، 68 حالة، منها 20 حالة شفاء ببن قردان، و9 حالات شفاء بحومة السوق، و8 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و7 بميدون، و6 بكل من جرجيس وبني خداش، و5 بمدنين الجنوبية، و4 بسيدي مخلوف، و3 باجيم، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 14532 حالة شفاء.

ومكنت حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، خلال اليومين الماضيين، من تقديم 1412 جرعة بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وحومة السوق، ليصل العدد الجملي للجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى 46587 جرعة.