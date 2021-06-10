عاجل: تطوّرات جديدة في قضيّة نبيل القروي

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 10 جوان 2021، بعد إطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة من طرف أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة حول الشكاية التي رفعها نبيل القروي ضد الخبراء العدليين الثلاثة المكلفين بإعداد تقرير الإختبار حول القضية المرفوعة ضده والموقوف على ذمتها تحفظيا، توجيه تهمة التدليس إلى الخبراء العدليين المشتكى بهم.

كما قررت النيابة العمومية، تعهيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنهم وإتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج الأبحاث المأذون بها وفق ما أورده موقه نسمة.