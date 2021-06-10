تفاصيل القبض على ثلاثة اشخاص من اجل سرقة مؤجرهم..

تمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة، يوم 08 جوان 2021، من ضبط شخص بجهة المروج الثّالث بصدد إنزال بضاعة (بسكويت بقيمة ماليّة تناهز 1500 دينارا) مُستولى عليها وشحنها بسيّارة أخرى.

بالتّحرّي معه، اعترف باستيلائه على البضاعة المذكورة من الشّركة التي يعمل بها بعد تولّيه نقلها على متن سيّارة تابعة للشّركة المذكورة، مفيدا أنّه كان ينوي التّفريط فيها بالبيع لفائدة أحد أصدقائه، كما أفاد أنّ المسؤول على مراقبة البضائع بالشّركة على علم بذلك والذي بالقبض عليه، أنكر ما جاء على لسان المظنون فيه الأوّل، مفيدا أنّ تغافله ناتج عن إشرافه على عدّة مهّام بالشّركة في نفس الوقت.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الأوّل والثّاني وإحالة صديق المظنون فيه الأوّل بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى الممثّل القانوني للشّركة المتضرّرة.