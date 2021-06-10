دعوة للسماح للمواطنين الملقحين بلقاح “سبوتنيك V” الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي

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دعوة للسماح للمواطنين الملقحين بلقاح “سبوتنيك V” الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي

2021/06/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك V” الروسي، بدخول أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الإسباني خلال زيارته للأرجنتين، إنه يرى من الضروري السماح للمواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي.

وأشار سانشيز إلى أنه حتى لو لم تتم الموافقة على اللقاح الروسي بعد من قبل المنظم الأوروبي، فلا ينبغي أن يكون هذا عقبة أمام السائحين الذين تم تطعيمهم بـ”سبوتنيك V” لدخول أوروبا.

ويخضع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في الوقت الحالي إلى الاختبارات من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) كإجراء يسبق عملية تسجيله رسميا في الاتحاد الأوروبي.

وكالات

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