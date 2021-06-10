العثور على 12 تونسيا كانوا على متن قارب جنوب قرقنة

عثرت وحدة تابعة لجيش البحر، مساء اليوم الخميس،على 12 تونسيا كانوا على متن قارب جنوب جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ ، ان وحدة بحرية تابعة لجيش البحر عثرت على 12 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 19و45 سنة كانوا على متن قارب بموقع جنوب جزيرة قرقنة على بعد 20 كلم من الساحل وقامت بالتوجه بهم نحو الميناء التجاري غنوش (ولاية قابس) أين سيتم تسليمهم لاحقا الى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

ووفق البلاغ افاد هؤلاء الافراد أنهم أبحروا من سواحل قابس خلال الليلة الفاصلة بين 9 و 10 جوان بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.