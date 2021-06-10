عاجل: اخر تطورات الوضع الوبائي في تونس..

ارتفعت نسبة التحاليل الايجابية للحالات الحاملة للاصابة بكورونا الى63ر33 بالمائة بعد ان كانت في حدود 25 بالمائة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة في اخر تحيين لها حول الوضع الوبائي،أن حصيلة الاصابات المسجلة ليوم 9 جوان بلغت 2373 حالة. وسجلت الوفيات زيادة ب76 حالة وفاة جديدة ليصل اجمالي المتوفين الى13305 منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020.

في المقابل تعافى 1754 مريضا بفيروس كورونا يوم أمس ليبلغ اجمالي المتعافين اكثر من 317 ألفا.

وتجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 منذ ظهور اول حالة اصابة بالمرض 362 الف حالة من مجموع أكثر من 5ر1 مليون شخص خضعوا لتحاليل التقصي.