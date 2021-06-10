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المهدية : تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 60 مصابا

2021/06/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ172 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 60 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، إلى 22 بالمهدية و20 بشربان و11 بأولاد الشامخ و4 بكل من الشابة وقصور الساف وإصابتين (02) بالسواسي.
وتماثل، من جهة أخرى، 60 مصابا للشفاء التام ما رفع مجموع حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11868 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 13128 من بينها 381 حالة وفاة و879 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقّى 638 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 41210 من بينهم 13508 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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