الكاف: تسجيل حالتي وفاة و63 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف بفيروس “كورونا” الى 318 حالة وفاة وعدد الاصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 9573 حالة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 169 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 09 جوان أفرزت حالتي وفاة و63 اصابة جديدة، وفق ما ورد في آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة نشرته اليوم الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية

كما جاء في ذات التحيين أن عدد المتعافين من المرض ارتفع الى 9084 حالة فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 83 شخصا منهم 14 موزعين على اقسام الانعاش والعلاج المركز، فيما عرف عدد الخاضعين للحجر الصحي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 491 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة

وجدد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) الدعوة إلى ملازمة الحذر واحترام البرتوكول الصحي، محذرا من خطورة الأوضاع في ظل تواصل تسجيل حالات وفاة جديدة وإصابات بعدوى الفيروس بكامل الولاية، على حد تعبيره