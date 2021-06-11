جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية ليوم الجمعة 11 جوان 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها 100 محام يتطوعون للدفاع عن شاب سيدي حسين وانخفاض في نسبة التحاليل الايجابية لاول مرة منذ 10 ايام في القيروان اضافة الى الكشف عن اكبر فرن صناعي في العالم انجزه تونسي ييريشيا .

وقد نقل موقع “الشارع المغاربي ” عن قناة “التاسعة ” ان اللجنة التي تم تكوينها للدفاع عن شاب سيدي حسين تضم 100 محام وفق ما اكده رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي .

واضاف الحركاتي ، ان لجنة الدفاع ستهتم ايضا بالدفاع عن عائلة الاب احمد بن عمارة في مركز الامن سيدي حسين .

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” الى مداخلة المندوب الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس الذي افاد فيها بان نسبة التحاليل الايجابية انخفضت الى 42 بالمائة وهورقم لم يسجل منذ 10 ايام .

واضاف المتحدث ، ان نسبة الايواء بالمستشفيات بلغت 95 بالمائة ومازال هناك امكان شاغرة سواء على مستوى اسرة الانعاش اواسرة الاوكسيجين ، مشيرا الى ان الاصابات في الوسط التربوي لا تكتسي خطورة ولا يوجد حالات ايواء لتلاميذ اواطفال في المستشفيات .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” انه تم اليوم بمدينة بريشيا الايطالية الكشف عن اكبر فرن صناعي في العالم من انجاز رجل الاعمال التونسي المقيم بايطاليا طه عمري وبحضور عدد من المسؤولين التونسيين والايطاليين ابرزهم القنصل العام التونسي بايطاليا عادل بن عبد الله والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي والامينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل المكلفة بالعلاقات العربية والدولية والهجرة نعيمة الهمامي .

واضاف رجل الاعمال طه العمري، ان تصنيع هذا الفرن يعتبر حدثا وانجازا عالميا حيث انه لم يصنع من قبل بهذه المواصفات الفنية والتقنية وهو يعد الاكبر عالميا اذ يبلغ طوله 88 مترا وعرضه 31 مترا و14 مترا وقد تم تصنيع هذا الفرن لفائدة شركة كنتاكي الامريكية وسيتم تصديره الى الولايات المتحدة الامريكية في موفى شهر جويلية المقبل .

وقد اورد نفس الموقع تصريحا لعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا امان الله المسعدي الذي اكد فيه ان المؤشرات تؤكد ان الوضع الوبائي الصعب سيطول نظرا للارقام المتسارعة والصعوبات الكثيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية .

كما اعتبر المسعدي ، ان الموجة الثالثة لم تنته بعد للحديث عن موجة رابعة ، مضيفا “ان الارقام لم تنزل بالشكل الذي يمكن الحديث به عن انتهاء موجة “.

ونشر موقع “الشارع المغاربي ” ما ورد في تدوينة كتبتها نائبة عن التيار الديمقراطي امل السعيدي على صفحتها الخاصة على موقع “الفايسبوك ” والتي اكدت فيها انه تمت صياغة لائحة لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ، داعية جميع الشرفاء للانخراط فيها .

واضاف الموقع ،ان النائب عن حركة الشعب هيكل المكي رئيس لجنة المالية بالبرلمان كان قد اكد بدوره الشروع في صياغة عريضة سحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة ستتضمن الجرائم التي ارتكبها المشيشي في حق الشعب زستطالب بمحاسبته وسحب الثقة منه .