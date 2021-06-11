رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة للفرنكوفونيّة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج “لويز موشيكيوابو”، الأمينة العامة للفرنكوفونيّة، التي تؤدي زيارة إلى بلادنا في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالقمة 18 للفرنكوفونيّة.

وقد مثّل هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها الجانبان حول آخر الاستعدادات الخاصة باحتضان جزيرة جربة للقمّة في شهر نوفمبر 2021. وفي هذا الإطار، جدّد رئيس الجمهورية التزام تونس بإنجاح هذا الاستحقاق الدولي الهام الذي سيساهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في الفضاء الفرنكوفوني، وذلك على الرغم من صعوبة الظرف المالي والصحّي.

من جانبها، نوّهت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة بالنسق التصاعدي الذي شهدته التحضيرات الخاصّة بالقمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدة استعداد المنظمة ودولها الأعضاء لدعم جهود تونس من أجل توفير كافّة عوامل النجاح لهذا الموعد الهام. كما نقلت الأمينة العامة لرئيس الجمهورية رغبة العديد من قادة الدول الفرنكوفونية في المشاركة في قمة جربة.

وأكدت الأمينة العامة أنّ هذه القمة، التي تتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لبعث المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة، ستكون منطلقا لمرحلة جديدة في عمل المنظمة قوامها الموازنة بين مواكبة الحاضر والإعداد للمستقبل عبر معالجة جملة من القضايا ذات الأولويّة على غرار الشباب والرقمنة والتشغيل والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات.