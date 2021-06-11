المهدية: حالة وفاة واحدة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع وفاة مواطنة أصيلة قصور الساف عن سن تناهز 80 عاما.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ247 عينة، إلى 20 بالدائرة الصحية بالمهدية ومثلها بدائرة قصور الساف. وسجلت دائرة السواسي 14 إصابة جديدة مقابل 8 بالجم و6 بالشابة و4 بسيدي علوان و3 بكل من دائرة هبيرة ودائرة أولاد الشامخ.

وتماثل، من جهة أخرى، 83 مصابا للشفاء التام، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11950 حالة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 13206 إصابة، من بينها 382 حالة وفاة مقابل 874 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 605 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ بداية العملية، 41815، من بينهم 13508 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.