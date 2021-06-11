جندوبة-كورونا: وضع وبائي “خطير جدّا” بمعتمديات جندوبة وعين دراهم وغار الدماء وبوسالم وطبرقة

حذرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، خلال اجتماعها الطارئ المنعقد مساء اليوم الجمعة، من خطورة الوضع الوبائي بالجهة، الذي وصفته ب”الخطير جدّ”،ا وخاصة بمعتمديات جندوبة وعين دراهم وغار الدماء وبوسالم وطبرقة، وبدرجة أقل ببقية المعتمديات، والتي تشمل فرنانة وبلطة بوعوان ووادي مليز.

وأقرت اللجنة مواصلة تطبيق الإجراءات المعلن عنها من قبل الحكومة، مع تفعيل اللجان المحلية لمجابهة الكوارث. كما أقر أعضاء اللجنة بأن الوضع الوبائي يستوجب التسريع في تسجيل المواطنين بمنظومة “إيفاكس”، وتوسيع دائرة التلقيح، والعمل على كسر حلقات العدوى التي بلغت 100 حالة إيجابية لكل مائة الف ساكن، فيما بلغ معدل الوفيات بين 5 و6 وفيات يوميا، مع تزايد عدد مرضى “الكورونا” وارتفاع عدد المقيمين بأقسام “الكوفيد”، الذي وصل اليوم الجمعة الى 86 مصابا، وازدياد حاجتهم لمادة الاوكسيجين.

وإلى غاية 6 جوان الجاري، سجلت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة 5331 إصابة و287 حالة وفاة، وذلك بعد اجراء نحو 21720 تحليلا، أي بنسبة إصابات تقدر ب24,5 بالمائة.

وإلى حد ذات التاريخ أيضا، أقام بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة 887 مصابا، 456 استوجبوا التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية بولاية جندوبة الى حد اليوم الجمعة 32945 مواطنا من مجموع 41156 مسجلا بمنظومة ايفاكس.