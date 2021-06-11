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وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تسلّمت قارب صيد تونسي على مستوى الحدود البحرية مع الجزائر ورافقته إلى ميناء طبرقة

2021/06/11 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، تسلّمت قارب الصيد “زهرة” رقم 255/طبرقة، على مستوى الحدود البحرية التونسية الجزائرية ورافقته إلى ميناء طبرقة، أين تم تسليمه إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات.

وأضافت الوزارة أن الجانب الجزائري قام بإخلاء سبيل قارب الصيد المذكور، ظهر اليوم الجمعة، مع إعفائه من دفع الغرامة المالية وذلك على إثر التنسيق بين جيشي البحر التونسي والجزائري.

وذكّرت بأن الحادثة تتمثّل في تحويل وجهة قارب الصيد “زهرة” رقم 255/طبرقة، من طرف وحدة بحرية جزائرية خلال الفترة الأخيرة وعلى متنه بحّاران إثنان، من أجل إجتياز الحدود البحرية التونسية الجزائرية.

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