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قابس-كوفيد19: تسجيل 7 إصابات جديدة من جملة 132 تحليل تقص

2021/06/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت الى 3 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين بكل من مارث والمطوية، وذلك من جملة 132 تحليل تقص، وفق ما ذكره، اليوم السبت، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي
وأوضح حمدي، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الجملي لحالات الشفاء قد بلغ إلى حدود اليوم في ولاية قابس 13 ألفا و704 أشخاص من بين 14 ألفا و01 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي للحالات النشيطية 297 حالة من بينها 96 حالة بقابس الجنوبية و74 حالة بالحامة.

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