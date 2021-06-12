سوسة : تسجيل 5 حالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، أمس الجمعة، إلى 837 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وفق ما ورد في التحيين الأخير حول الوضع الوبائي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع، عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بدوره، الى 24573 إصابة، بعد تسجيل 129 إصابة جديدة بالفيروس، كشفتها نتائج تحليل441 عينة.

في المقابل، بلغ عدد الحالات المتعافية، 22596 حالة، في حين لا يزال 1140 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وبلغ عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى الكوفيد بمؤسسات ولاية سوسة العمومية والخاصة، الى 141 حالة، منها 36 حالة من ولايات مجاورة.