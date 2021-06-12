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إيقاف عون أمن وعمدة في سوسة من أجل التحيل..وهذه التفاصيل..

2021/06/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 بالإحتفاظ بعون أمن وعمدة من أجل التحيل والمشاركة في ذلك وتسليم موظف عمومي لشهادة إدارية لشخص لامعرفة له به تتضمن معطيات غير صحيحة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة جابر غنيمي في تصريح لاذاعة موزاييك.

وفي تفاصيل الموضوع، أوضح غنيمي أن عون أمن عرض خدمات على شخص ينوي بعث مشروع فلاحي وتتمثل هذه الخدمات في تسهيل الإجراءات الإدارية مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 13 ألف دينار.

وأضاف غنيمي أن الأمني اتصل بعمدة المكان وطلب منه مده بشهادة إدارية بإسم المتضرر وكان له ذلك .

وقد تقدم المتضرر بشكاية في الغرض لدى فرقة الأبحاث العدلية بسوسة اثر تفطنه لعملية التحيل.

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