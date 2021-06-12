المنستير-كوفيد19: 23.2 في المائة نسبة الاختبارات الإيجابية لتقصي الوباء

بلغت نسبة الاختبارات الإيجابية لتحاليل تقصي فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير23.2 في المائة بعد اجراء 198 اختبارا بتاريخ 10 جوان الجاري، والتي ارتفع بموجبها العدد الجملي للاختبارات منذ مارس 2020 وإلى غاية 10 جوان الجاري إلى 83 ألفا و248 اختبارا، جاءت 25 في المائة منها ايجابية، حسب آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير 59 إصابة جديدة إلى غاية 10 جوان الجاري ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 20 ألفا و26 إصابة، وتطورت الحالات النشطة إلى 1003 حالات، في المقابل بلغت حالات التعافي 18 ألفا و485 حالة شفاء منها 52 حالة تعاف.

وبلغ العدد الجملي للحالات قيد الإيواء بمستشفيات ومصحات الجهة 1821 حالة منذ بداية الجائحة، منها 91 حالة مقيمة إلى غاية 10 جوان 2021، فيما تبلغ حاليا نسبة الإشغال الجهوية لأسرة “كوفيد” 57 فاصل 2 في المائة.

وتواصل تصنيف الجهة خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 10 جوان الجاري كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة 116 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مع وجود 9 معتمديات ذات اختطار مرتفع جدّا، و3 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، في حين انخفض تصنيف معتمدية زرمدين من مستوى اختطار متوسط إلى اختطار ضعيف بعد تراجع الإصابات بها من 18 إصابة خلال 14 يوما الأخيرة (إلى 9 جوان الجاري) إلى 9 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة (إلى 10 جوان 2021).

وقدّم المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير أمس الجمعة مجموع 911 جرعة أولى ليتطور مجموع الجرعات بالجهة إلى 55 ألفا و600 جرعة منها 26 ألفا و659 جرعة ثانية.