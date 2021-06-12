تلقيح 37394 شخصا ضد كورونا خلال يوم 11 جوان الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ يوم 11 جوان الجاري تطعيم 37394 شخصا ضد كورونا ليبلغ بذلك العدد الجملي للملقحين 131223شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بتاريخ يوم 13 مارس الماضي

ولفتت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن عدد الملقحين يتوزع بين 958531 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح و353703 شخصا تلقوا الجرعة الثانية

ولفتت الوزارة الى ان عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” للتسجيل لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ اليوم السبت على الساعة منتصف النهار و50 دقيقة 2393905 مسجلا

وجددت وزارة الصحة في هذا الصدد دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة بالتسجيل بالمنظومة الوطنية المخصصة للغرض

وللاشارة أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليوم حول تطور الوضع البيئي بالبلاد الى أنه تم بتاريخ يوم 10 جوان الجاري تسجيل 60 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفايات الى 13365 حالة وفاة وعدد الاصابات الى 364819 اصابة