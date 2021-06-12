عاجل: القبض على المتهم الرئيسي في جريمة الاغتصاب الجماعي لامرأة أمام زوجها…

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالقلعة الكبرى المدينة، صباح اليوم السبت، بالتعاون مع أعوان مركز الأمن بالحي الجديد، من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في جريمة الاغتصاب الجماعي التي اهتزت على وقعها الجهة مؤخرا، وكانت ضحيتها امرأة تقيم في منطقة الطنطانة بأكودة.

وأوضح مصدر امني لاذاعة جوهرة اف ام، أن عملية الايقاف تمت عقب مداهمة ضيعة تحصن بها الجاني بالفرار في أحواز مدينة القلعة الكبرى.

وسيحال الموقوف، وهو من مواليد سنة 1997 ، على انظار فرقة الشرطة العدلية سوسة الشمالية، المتعهدة بالبحث في القضية.

وكانت امرأة (25 عاما) قد تعرّضت مؤخرا لاغتصاب جماعي داخل منزلها في طنطانة بأكودة من ولاية سوسة أمام طفليها (9 أشهر و3 سنوات) وزوجها.

وارتكب هذه الجريمة 3 منحرفين (تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عاما) بعد أن اقتحموا منزلها وقاموا بالتداول على اغتصابها في غرفة نوم الضحية وغرفة الحمام أمام زوجها وطفليها الذين تم تهديدهم بالسكين.

وتم حينها القبض على عنصر واحد منهم فيما تم ادراج شخصين بالتفتيش.