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المهدية : إحباط 4 رحلات للهجرة السرية وايقاف 55 شخصا من بينهم أفارقة من دول جنوب الصحراء

2021/06/12 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط، السبت، 4 عمليات هجرة غير نظامية شملت 55 مهاجرا غير شرعي، وفق ما أكده المقدم علي العياري الناطق الرسمي باسم الإقليم في تصريح لـ(وات).

وأوضح أن 35 من بين الموقوفين، الذين تتراوح بين 19 و41 سنة، يحملون الجنسية التونسية وهم أصيلو ولايات المهدية وصفاقس والقصرين وتونس الكبرى.
وقال العياري، في ذات السياق، أن ” من بين المهاجرين التونسيين مطلوبين لدى السلطات الأمنية والقضائية وقد تعلقت بهم برقيات تفتيش من أجل قضايا حق عام.
ولفت المتحدث أن بقية المهاجرين يحملون جنسيات بلدان إفريقية من جنوب الصحراء وهي ساحل العاج وغينيا ومالي ويتوزعون إلى 12 ذكر و8 إناث.
وحجزت وحدات الحرس البحري، خلال نفس العملية، ثلاثة مراكب صيد استعملت في رحلات الهجرة المذكورة علاوة على دراجة نارية.
ووأضاف العياري أن النيابة العمومية أذنت، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن جميع الموقوفين.

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