القصرين :إرتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 503 وفيات والإصابات إلى 14 ألفا و90 إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا بولاية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم السبت إلى 503 وفيات منهم 22 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الأيام الخمسة الفارطة.

وارتفع بدوره إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى حدود اليوم إلى 14 ألفا و90 إصابة وذلك عقب رصد 98 إصابة جديدة مساء أمس الجمعة من جملة 270 عينة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وشدّد الشعباني في تصريح لــ(وات) على خطورة الوضع الوبائي الحالي بالجهة في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة وحالات الوفاة بشكل يومي وفي ظل بلوغ طاقة إستيعاب أسرّة الأوكسجين بالمستشفيات المحلية الستة أقصاها مما اضطر المصالح الصحية إلى نقل المصابين بالفيروس إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.

وبيّن بالمناسبة أنه تمّ مؤخّرا تدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بأسرّة أوكسجين إضافية منها 20 سريرا جديدا (جاهزة حاليا للإستغلال) مع توفير 45 سريرا آخر من المؤمل أن يتم استغلالها في موفى شهر جوان الجاري بعد استكمال أشغال تركيب الأوكسجين في الاقسام المخصصة لهم علما بأنه تم مؤخرا تركيز خزّان جديد للأوكسجين بالمستشفى الجهوي بالقصرين بسعة 10 آلاف لتر دخل في طور الإستغلال قصد تدعيم الشبكة الحالية بالأوكسجين ليصبح المخزون الجملي المتوفر بالمستشفى من هذه المادة الحيوية 20 ألف لتر بسعة تدفّق عال مما سيساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات المحلية.

وشدد المسؤول الجهوي على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية وإرتداء الكمامات عند الخروج وتكريس التباعد الجسدي لكسر حلقات العدوى والحدّ من الانتشار السريع للوباء والإقبال بصفة مكثفة على التلاقيح المضادة لهذا الفيروس التاجي بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتغلب على المرض والتوقي منه.