وزارة الداخلية تتخذ بداية من الاثنين، اجراءات جديدة في ازداء الخدمات تطبيقا للبروتوكول الصحي

قررت وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات جديدة، بداية من الاثنين 14 جوان الجاري، في إطار التقيّد بتطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي وتوقيا من إنتشار فيروس كورونا وتقريب الخدمات الإداريّة من المواطن.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها السبت، أنها ستعتمد بالنسبة للخدمات الإدارية المنجزة بفضاء المواطن لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بتونس البريد الرسمي أو الإلكتروني للوزارة boc@interieur.gov.tn لتوجيه، العرائض والشكايات وطلبات الاسترشاد ومطالب تسوية وضعيات بنادق الصيد ومطالب تسويات البطاقات عدد 3.

كما سيتم الاقتصار بالنسبة للحضور المباشر بمقر فضاء المواطن، إيداع الأذون على العرائض المتعلقة بالإجراءات الحدودية ومطالب نقل جثامين الأجانب وتحويل رفاة المتوفين إلى الخارج.

وسيقتصر بالنسبة للحضور المباشر بمقر مكتب العلاقة مع المواطن على الحالات المستعجلة (السفر للعمل، الدراسة في الخارج، أذون بمأمورية بالخارج، السفر للعلاج والمداواة، الوضعيات الاجتماعية الطارئة)، شريطة الاستظهار بما يفيد ذلك، عند استخراج وتجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية واستخراج بطاقة السوابق العدلية.

و بالنسبة للخدمات الإدارية المنجزة بفضاء المواطن لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، فستضع وزارة الداخلية على ذمة التونسيين بالخارج كافة مكاتب العلاقة مع المواطن بمناطق الأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية بالإضافة إلى مكتب الشباك الموحد بمقر الإدارة العامة لديوان التونسيين بالخارج بساحة المنصف باي بتونس لاستخراج وتجديد جوازات سفرهم وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقة السوابق العدلية وذلك في آجال وجيزة.

وسيقتصر بالنسبة للحضور المباشر بمقر الفضاءات المذكورة على معالجة الوضعيات عالية التأكد المتعلقة بإستخراج وتجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقة السوابق العدلية للتونسيين المقيمين بالخارج.