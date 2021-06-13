المنستير: حالة وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية طبلبة و64 إصابة جديدة، ليتطور المجموع منذ مارس 2020 وإلى غاية 11 جوان الجاري إلى 539 حالة وفاة، و20 ألفا و90 إصابة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة

وكشفت نتائج 138 اختبارا جديدا لتقصي فيروس “كورونا” المستجد أجري بتاريخ 11 جوان الجاري أنّ 42 فاصل 8 في المائة منها إيجابية، وارتفع بالتالي عدد الحالات النشطة إلى 1038 حالة نشطة إلى غاية 11 جوان الجاري مقابل 1003 حالات نشطة بتاريخ 10 جوان الجاري

وتطورت الحالات المقيمة بالمستشفيات والمصحات بالجهة إلى 96 حالة منها 48 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، واستقبل قسم الإنعاش والعناية المركزة 27 حالة لترتفع نسبة اشغال أسرة “كوفيد” به إلى 84 فاصل 4 في المائة ونسبة الاشغال الجهوية إلى 60 فاصل 4 في المائة.

وفي المقابل شهدت الجهة الصحية بالمنستير تعافي 28 حالة إضافية ليرتفع مجموع حالات الشفاء خلال الفترة من مارس 2020 الى 11 جوان 2021 إلى 18 ألفا و513 حالة تعافي، وتلقيح مجموع 57 ألفا و455 شخصا من بينهم 26 ألفا و707 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضدّ “كوفيد19” لترتفع نسبة التغطية الجهوية للجرعة الأولى إلى 9 فاصل 55 في المائة وللجرعة الثانية الى 4 فاصل 44 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا بتسجيلها 118 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة وتراوحت الاصابات ب9 معتمديات بين 186 إصابة بالساحلين و119 إصابة بالمكنين، و3 معتمديات على مستوى اختطار مرتفع وهي على التوالي صيادة لمطة بوحجر ب93 إصابة، والمنستير 91 إصابة، وقصيبة المديوني 58 إصابة، ومعتمدية زرمدين على مستوى اختطار ضعيف ب12 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة.