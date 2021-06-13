إجلاء 114 مهاجرا غير شرعي من بينهم 13 تونسيّا في عمليتي هجرة غير نظاميّة

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر، تمكّنت مساء أمس السبت، جنوب شرق منطقة العطايا من جزيرة قرقنة، من إجلاء 101 مهاجر غير شرعي، من جنسيات مختلفة.

وبيّنت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنّ أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين سنة و50 عاما وأنّ من بينهم 6 نساء و4 أطفال، ملاحظة أنّ عمليّة الإجلاء جاءت إثر تلقي نداء إستغاثة عن طريق المصطبة الغازية “ميسكار” حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير شرعيين بالموقع جنوب شرق العطايا.

وأوضحت أنّهم أبحروا، وفق تصريحاتهم، يوم 11 جوان 2021، من مدينة زوارة الليبية في إتجاه الفضاء الأوروبي، مؤكّدة أنّه تم التوجه بهم نحو الميناء التجاري بصفاقس أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

من جهة أخرى تمكّنت وحدة بحرية، في عملية ثانية، اليوم الأحد من إحباط عملية هجرة غير نظامية لـ 13 مهاجرا غير شرعي، تونسيي الجنسية، من بينهم امرأتان، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما، بالموقع شمال تاقرماس بجربة (على بعد 40 كلم).

كما ذكرت وزارة الدفاع أنّهم كانوا أبحروا أمس السبت، من سواحل جربة في إتجاه الفضاء الأوروبي وأنّه تم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.