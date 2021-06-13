بن عروس تسجل اعلى نسبة ترشح لامتحان الباكالوريا وطنيا وفي تاريخ الولاية بتسجيل اكثر من 9 الاف مترشح

قالت المندوبة الجهوية للتربية ببن عروس هالة بسباس ان عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا في الجهة بلغ هذه السنة 9588 مترشحا، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها وطنيا وفي تاريخ الولاية.

وأوضحت اليوم الاحد في تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة ان هذه النسبة تاتي نتيجة للتطور الملحوظ في عدد التلاميذ المترشحين لامتحان الباكالوريا، من ضمنهم 7359 من المعاهد العمومية، و1451 من المؤسسات الخاصة، و778 مترشحا فرديا سيتم توزيعهم على 31 مركز اختبار كتابي.

وبينت انه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية، مشيرة إلى الحرص على احترام تطبيق البروتوكول الصحي وذلك بتهيئة الفضاءات التربوية بجميع مراكز الاختبارات الكتابية وتعقيمها مع توفير المستلزمات الوقائية الضرورية وآلات قيس الحرارة وتخصيص فضاءات للعزل وتنظيف المحيط الخارجي.

وبخصوص شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، افادت مندوبة التربية بان عدد المترشحين بلغ هذه السنة 2300 مترشح ، من بينهم 1980 مترشحا من التعليم الأساسي العام و298 من المؤسسات الخاصة و3 مترشحين فرديين سيتم توزيعهم على 14 مركز كتابي، و19 تلميذا من التعليم الأساسي التقني سيجتازون الامتحانات في مركز كتابي وحيد.

وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التي ستنطلق يوم 28 جوان 2021 فقد تم تخصيص 19 مركزا كتابيا لـ4322 مترشحا. من ضمنهم 3290 تلميذا من المدارس الابتدائية العمومية و1027 من المدارس الخاصة و05 مترشحين فرديين.

وبخصوص الحالات الاستثنائية بالجهة فقد وقع احصاء 05 حالات بالمرحلة الابتدائية ستتمتع بإجراءات خاصة كتضخيم الخط بالنسبة لنصوص المواضيع، وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة، أو الاستعانة بتلميذ كاتب مع توفير قاعة خاصة بكل مترشح خاصة بالنسبة لمعهد المكفوفين ببئر القصعة والمدرسة الابتدائية النور للمكفوفين.

يذكر ان ديوان الخدمات المدرسية تعهد بتوفير لمجة لجميع المترشحين في امتحان السيزيام طيلة فترة المناظرة.

يشار إلى أن ولاية بن عروس تضم مركزا لإصلاح امتحانات البكالوريا بالمعهد النموذجي بحمام الأنف، ومركزا ثان للتجميع.