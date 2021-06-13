المهدية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 17 مصابا

بغلت النسبة اليومية للعينات الإيجابية من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد بجهة المهدية، 48 بالمائة، بعد تسجيل 48 إصابة جديدة من، بين 101 عينة صدرت نتائجها المخبرية.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 35 بالمهدية و6 بالسواسي و5 بالشابة وإصابة واحدة بكل من الجم وبومرداس.

وأظهرت النتائج ذاتها، تماثل 17 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 12041 حالة.

ورصدت الجهة، منذ ظهور الوباء، 13275 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي من بينها 382 حالة وفاة و852 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 912 مواطنا، اليوم الأحد، تلقيحا ضد الفيروس، ليبلغ مجموع المنتفعين بالتطعيم 42740 شخصا، من بينهم 13532 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.