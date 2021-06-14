صفاقس: النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة تشير إلى فوز حزب حركة النهضة بالمركز الأول

افرزت النتائج الأولية لعملية تجميع أصوات الناخبين في الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة، التي انطلقت منذ الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة الأحد وتوصلت حتى الساعة الثالثة من فجر الإثنين، بمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس2 ، فوز حزب حركة النهضة بالمرتبة الأولى وذلك اثر تحصلها على 1138 من أصوات الناخبين.

وقد أسفرت ذات النتائج على تمركز قائمة “على العهد” المستقلة في المرتبة الثانية بحصولها على 1134 من أصوات الناخبين تليها تباعا القائمة المستقلة “الصخيرة إلى الأمام ” ب955 صوتا، والقائمة المستقلة “النصر” ب892 صوتا، وحركة الشعب ب785 صوتا، والقائمة المستقلة “كلنا الصخيرة” ب759 صوتا، والقائمة المستقلة “الجوهرة” ب678 صوتا، والقائمة المستقلة “النور” ب597 صوتا، ثم القائمة المستقلة “الصمود” ب498 صوتا، تليها القائمة المستقلة “أبناء نوال” ب494 صوتا، والقائمة المستقلة “العدالة” ب475 صوتا، والقائمة المستقلة “سنابل الخير” ب399 صوتا، والقائمة المستقلة “صادقين قادرون” ب338 صوتا، فالقائمة المستقلة “الشباب يرتقي” ب309 صوتا، ثم القائمة المستقلة “الأمل المتجددة بصبيح” ب275 صوتا، والقائمة المستقلة “الصخيرة غدوة خير” ب271 صوتا، والقائمة المستقلة “تاج” ب263 صوتا، وفي المرتبة الأخيرة القائمة المستقلة “الصخيرة الوحدة والمصير” ب176 صوتا

يشار إلى ان نسبة المشاركة العامة بالنسبة للمدنيين في الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة، قد بلغت 45 فاصل 89 بالمائة، وذلك عند غلق مراكز الاقتراع في حدود الساعة السادسة من مساء امس الأحد.

يذكر ان المجلس البلدي بالصخيرة التابع لداىرة صفاقس2 ، يعد 24 مقعدا ، وكانت الانتخابات البلدية لسنة 2018 قد افرزت فوز القائمة المستقلة “الامانة” بـ6 مقاعد، وحزب حركة نداء تونس بـ5 مقاعد، وحزب حركة النهضة بـ3 مقاعد، وقائمة الجبهة الشعبية بمقعد واحد، والقائمة المستقلة “الصخيرة تجمعنا” بمقعدين، والقائمة المستقلة “الياسمين ” بمقعدين، والقائمة المستقلة “معا نرتقي” بـ3 مقاعد، والقائمة المستقلة “العدالة” بمقعدين، بينما لم تتحصل القائمة المستقلة “الصخيرة المستقبل” على اي مقعد.