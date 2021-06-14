83 حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الإطار التربوي منذ بداية الجائحة..

عاجل: كتلة الدستوري الحر تطرد وزير الشؤون الاجتماعيّة من مجلس النوّاب

اعادة نبيل القروي مجددا الى سجن المرناقية..

عاجل: نصاف بن علية تنبه من إرتفاع عدد الوفيات وتؤكد ان الموجة الثالثة من الوباء ماتزال متواصلة..

سيدي بوزيد: الوالي يعلن تمديد العمل بالإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس “كورونا”

2021/06/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلن والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، اليوم الاثنين، عن تمديد العمل بالإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس “كورونا” الى غاية يوم الأحد 27 جوان الجاري.

وتتعلق هذه القرارات، المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسيدي بوزيد منذ 2 جوان الجاري، بتعليق الأسواق الأسبوعية، وغلق الحمامات، وتعليق نشاط قاعات الرياضة وقاعات الأفراح، وتعليق أسواق الجمعة ببلديات سيدي بوزيد والمكناسي والسوق الجديد والمزونة والرقاب وأولاد حفوز، بالإضافة الى التطبيق الصارم لمبدأ استغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم بكافة معتمديات الولاية ومواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة والتشديد.

كما تنصّ الاجراءات، التي تم التمديد فيها اليوم، على احترام البروتوكول الصحي بكافة الإدارات الجهوية والمحلية والفضاءات التجارية، والتأكيد على التباعد الجسدي ودعوة مختلف مكونات المجتمع المدني لمزيد المساهمة في التحسيس والتوعية، ودعوة المواطنين للتسجيل في منظومة “ايفاكس” والانخراط في عملية التلقيح.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn