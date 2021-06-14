ماهر مذيوب يستدعي قيس سعيّد الى البرلمان

إعتبر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر مذيوب، اليوم الاثنين 14 جوان 2021، أن رئيس الجمهورية في خطابه بين أنه ليس لدي البرلمان شي يخفيه في علاقة بملف رفع الحصانة على عدد من النواب مشيرا إلى أنه ورد على البرلمان مؤخرا مطلب وحيد لرفع الحصانة بعد عقد الندوة الصحفية الأخيرة التي تم التأكيد خلالها أن البرلمان لم يتلقى اي مطلب رفع حصانة.

وأضاف مذيوب أن البرلمان سيعقد يوم 29 جوان الجاري جلسة عامة للتداول حول رفض رئيس الجمهورية ختم مجموعة من القوانين مجددا الدعوة لرئيس الجمهورية بالقدوم إلى البرلمان للحوار مع نواب الشعب وتقديم المبادرات التشريعية التي تحدث عنها في وقت سابق.

كما وجه مذيوب الدعوة لرئيس الجمهورية للحضور إلى البرلمان في 25 جويلية يوم عيد الجمهورية.