الجرندي يترأس غدا الثلاثاء بالدوحة الوفد التونسي في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزاري

يؤدّي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، غدا الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة القطرية الدّوحة، يترأس خلالها الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويشارك الجرندي، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدّول العربية، لبحث مستجدات قضية “سدّ النهضة” التي بادرت بالدعوة إليها كل من مصر والسودان، وكذلك الإجتماع الأول للجنة الوزارية، لبلورة التحرك المناسب لحشد الدّعم الدولي للقضية الفلسطينية.

كما سيلتقي بالمناسبة، عددا من وزراء الخارجية العرب والأمين العامّ لجامعة الدّول العربية، لبحث المستجدات على مستوى العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور بشأن أبرز القضايا العربية.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته لوزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، من أجل تقديم كل المساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتطوير العمل العربي المشترك، وتوثيق عرى الأخوة مع كافة الدول العربية.

وكان الجرندي أجرى مكامتين هاتفيتين يوم الجمعة الفارط مع نظيريه المصري سامح شكري والجزائري صبري بوقدوم، وكذلك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش يوم السبت الفارط، في إطار تنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، ولاسيما تلك التي ستعرض على جدول أعمال إجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بقطر.

يشار إلى أن مصر والسودان (دولتا مصب)، تعتبران بناء أثيوبيا (دولة منبع) لسد النهضة على نهر النيل، (الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا)، تهديدا لإمدادات المياه الخاصة بهما. وقد فشلت العديد المحادثات بين الدول الثلاث في التوصل الى اتفاق حول هذا السد المثير للجدل.